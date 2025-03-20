Специализированный суд по административным правонарушениям города Костаная отменил постановление управления административной полиции в отношении гражданки Л., обвинённой в нарушении скоростного режима. Основанием для решения стали ошибки фиксации скорости системой "Автоураган", передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел 27 января 2025 года: система зарегистрировала превышение скорости у автомобиля Exeed LX — 76 км/ч при разрешенных 60 км/ч. На основании этих данных был вынесен штраф. Однако водитель не согласилась с обвинением и обратилась в суд, представив видеозапись с регистратора.

Независимая экспертиза выявила сбой в работе системы "Автоураган" и некорректную фиксацию скорости. Анализ движения других автомобилей подтвердил, что реальная скорость Л. не превышала разрешённых 60 км/ч.

Суд признал фиксацию ошибки и постановил отменить штраф за отсутствием состава административного правонарушения. Пока решение не вступило в законную силу.