  • 10 Марта, 16:26
  • BAIGENEWS

Казахстанка без боя пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Жайна Шекербекова выступает в весовой категории до 54 килограммов.

Сегодня, 15:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/zhaina_shekerbekova51 Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
78
Фото: instagram.com/zhaina_shekerbekova51

Соперница казахстанской боксёрши Жайны Шекербековой Бекера Монтесинос отказалась от боя в 1/16 финала чемпионата мира в Сербии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Таким образом, Жайна Шекербекова вышла в 1/8 финала чемпионата мира весовой категории до 54 килограммов.

В следующем раунде Она встретится с мексиканкой Хил Алонсо Ариадна.

Напомним, в сербской Нише стартовал женский чемпионат мира по боксу. В стартовый день представительницы команды Казахстана провели два боя, и оба завершились победой казахстанок. Алуа Балкибекова оказалась сильнее Вероники Нзивы из Кении, а Ельдана Талипова выиграла у Олтин Сотимбоевой из Узбекистана.

Самое читаемое

Наверх