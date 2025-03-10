Соперница казахстанской боксёрши Жайны Шекербековой Бекера Монтесинос отказалась от боя в 1/16 финала чемпионата мира в Сербии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Таким образом, Жайна Шекербекова вышла в 1/8 финала чемпионата мира весовой категории до 54 килограммов.

В следующем раунде Она встретится с мексиканкой Хил Алонсо Ариадна.

Напомним, в сербской Нише стартовал женский чемпионат мира по боксу. В стартовый день представительницы команды Казахстана провели два боя, и оба завершились победой казахстанок. Алуа Балкибекова оказалась сильнее Вероники Нзивы из Кении, а Ельдана Талипова выиграла у Олтин Сотимбоевой из Узбекистана.