Казахстанка без боя пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по боксу
Жайна Шекербекова выступает в весовой категории до 54 килограммов.
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
78Фото: instagram.com/zhaina_shekerbekova51
Соперница казахстанской боксёрши Жайны Шекербековой Бекера Монтесинос отказалась от боя в 1/16 финала чемпионата мира в Сербии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
Таким образом, Жайна Шекербекова вышла в 1/8 финала чемпионата мира весовой категории до 54 килограммов.
В следующем раунде Она встретится с мексиканкой Хил Алонсо Ариадна.
Напомним, в сербской Нише стартовал женский чемпионат мира по боксу. В стартовый день представительницы команды Казахстана провели два боя, и оба завершились победой казахстанок. Алуа Балкибекова оказалась сильнее Вероники Нзивы из Кении, а Ельдана Талипова выиграла у Олтин Сотимбоевой из Узбекистана.
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