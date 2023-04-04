Казахстанка 15 лет оплачивала налоги и штрафы за проданное авто

57-летняя жительница Атырау 15 лет оплачивала налоги и штрафы за проданное авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 2008 году она продала свою ГАЗель и с тех пор оплачивала все налоги и штрафы за автомобиль.

К слову, последние пять лет она стала искать ГАЗель и в 2022 году побывала на приеме у начальника управления административной полиции ДП Руслана Мажитова. Начались поиски автомобиля по имеющейся информации.

"Установлено, что данный автомобиль находился в Каскелене, где и был обнаружен нынешний его владелец. Женщина сняла с регистрации автомобиль, и действующий владелец ТС согласился возместить гражданке 800 тысяч тенге за уплату налогов и штрафов", - говорится в сообщении.

Горожанка поблагодарила полицейских.