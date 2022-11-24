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Казахстанец заявил о многолетнем рабстве. Полиция раскрыла подробности дела
Полицейские разыскали казахстанца, заявившего в соцсетях о многолетнем трудовом рабстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Жетысуской области.
22 ноября в соцсетях появилось видеообращение мужчины, который заявил, что в течение последних 10 лет находился в трудовом рабстве у фермера в Каратальском районе. Полицейские разыскали автора видео, им оказался 44-летний житель Уштобе. Мужчина утверждает, что документами членов его семьи незаконно завладел работодатель.
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"Заявление мужчины официально зарегистрировано. Опрошены все причастные к этому лица. То есть глава крестьянского хозяйства, его работники, а также родные заявителя. По факту незаконного изъятия документов начато расследование. В рамках уголовного дела также проверяются доводы заявителя о его трудовой эксплуатации. Мужчине вместе с дочерью оказывается помощь. На время расследования он обустроен жильём, обеспечен одеждой и питанием, которое предоставили представители общественного объединения талдыкорганского регионального "Центра поддержки женщин", - сообщил заместитель начальника ДП области Ельдар Абдикенов.
Все следственные действия по делу взяты на особый контроль руководства областного департамента полиции.
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