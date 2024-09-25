Казахстанец завоевал золото ЧМ по тяжёлой атлетике среди юниоров

Представитель юниорской команды Казахстана по тяжёлой атлетике Едыге Емберды стал победителем чемпионата мира в Леоне (Испания), сообщает Olympic.kz.

Штангист завоевал золотую медаль в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья Емберды поднял 352 (153+199) килограмма.

Второе место занял иранец Алиреза Абаспур - 351 (156+195) килограмм. Замкнул тройку лучших Джоксер Альборнос из Колумбии, подняв 350 (158+192) килограммов.

Отметим, что ранее Ерасыл Саулебеков стал третьим в весе до 81 килограмма.