Казахстанец завоевал золото ЧМ по тяжёлой атлетике среди юниоров
Сегодня, 06:29
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Сегодня, 06:29Сегодня, 06:29
135Фото: olympic.kz
Представитель юниорской команды Казахстана по тяжёлой атлетике Едыге Емберды стал победителем чемпионата мира в Леоне (Испания), сообщает Olympic.kz.
Штангист завоевал золотую медаль в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья Емберды поднял 352 (153+199) килограмма.
Второе место занял иранец Алиреза Абаспур - 351 (156+195) килограмм. Замкнул тройку лучших Джоксер Альборнос из Колумбии, подняв 350 (158+192) килограммов.
Отметим, что ранее Ерасыл Саулебеков стал третьим в весе до 81 килограмма.
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