Казахстанец завоевал "золото" Кубка Европы по фристайл-акробатике в Швейцарии

Казахстанец Шерзод Хаширбаев стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике в швейцарском Айроло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В финале он набрал 96.93 балла, завоевав золотую медаль.

Второе место осталось за украинцем Максимом Кузнецовым — 94.82. Замкнул тройку лучших Пирмин Вернер — 93.99.

Отметим, что Хаширбаев на этом турнире отметился двумя медалями. Ранее он стал третьим.