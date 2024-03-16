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Казахстанец завоевал "золото" Кубка Европы по фристайл-акробатике в Швейцарии

Сегодня, 19:17
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olympic.kz Сегодня, 19:17
Сегодня, 19:17
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Фото: olympic.kz

Казахстанец Шерзод Хаширбаев стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике в швейцарском Айроло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В финале он набрал 96.93 балла, завоевав золотую медаль.

Второе место осталось за украинцем Максимом Кузнецовым — 94.82. Замкнул тройку лучших Пирмин Вернер — 93.99.

Отметим, что Хаширбаев на этом турнире отметился двумя медалями. Ранее он стал третьим.

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