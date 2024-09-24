Казахстанец завоевал "золото" чемпионата мира по тяжёлой атлетике
Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20Сегодня, 22:20
144Фото: olympic.kz
Представитель юниорской команды Казахстана по тяжёлой атлетике Едыге Емберды стал победителем чемпионата мира в Леоне (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Штангист завоевал золотую медаль в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья Емберды поднял 352 (153+199) килограмма.
Второе место занял иранец Алиреза Абаспур - 351 (156+195) килограмм. Замкнул тройку лучших Джоксер Альборнос из Колумбии, подняв 350 (158+192) килограммов.
Ранее Ерасыл Саулебеков стал третьим в весе до 81 килограмма.
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