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Казахстанец завоевал "золото" чемпионата мира по тяжёлой атлетике

Сегодня, 22:20
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olympic.kz Сегодня, 22:20
Сегодня, 22:20
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Фото: olympic.kz

Представитель юниорской команды Казахстана по тяжёлой атлетике Едыге Емберды стал победителем чемпионата мира в Леоне (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Штангист завоевал золотую медаль в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья Емберды поднял 352 (153+199) килограмма.

Второе место занял иранец Алиреза Абаспур - 351 (156+195) килограмм. Замкнул тройку лучших Джоксер Альборнос из Колумбии, подняв 350 (158+192) килограммов.

Ранее Ерасыл Саулебеков стал третьим в весе до 81 килограмма.

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