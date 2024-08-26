Казахстанец завоевал три Гран-при на олимпиаде талантов WorldStars в Лос-Анджелесе

Артист "Қазақконцерта" Ербол Тажибаев завоевал Гран-при в трёх номинациях в международной олимпиаде талантов WorldStars в Лос-Анджелесе, передаёт BaigeNews.kz.

Значимое мероприятие объединило ведущих вокалистов со всего мира, предоставляя уникальную возможность для талантливых исполнителей продемонстрировать свои музыкальные достижения и получить признание мирового уровня.

Ербол Тажибаев учился в Карагандинском колледже искусств имени Таттимбета по специальности "Классический вокал" и в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая.

Он известен своим уникальным голосом, глубоким музыкальным пониманием и блестящими выступлениями на многих престижных республиканских конкурсах и проектах как Qazaqstan дауысы, Topjargan, "Бес жұлдыз".