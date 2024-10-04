Казахстанец завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по скалолазанию
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
142Фото: instagram.com/kazclimbing
Один из лидеров команды Казахстана по спортивному скалолазанию Амир Маймуратов завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
4 октября состоялся финал в дисциплине "скорость".
Маймуратов за первое место бился против спортсмена из Китая Синьшаня Вана. Сильнее оказался соперник.
Третье место занял Киромал Катибин из Индонезии.
Видео: kazclimbing
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