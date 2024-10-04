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Казахстанец завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по скалолазанию

Сегодня, 18:34
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instagram.com/kazclimbing Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
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Фото: instagram.com/kazclimbing

Один из лидеров команды Казахстана по спортивному скалолазанию Амир Маймуратов завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

4 октября состоялся финал в дисциплине "скорость".

Маймуратов за первое место бился против спортсмена из Китая Синьшаня Вана. Сильнее оказался соперник.

Третье место занял Киромал Катибин из Индонезии.

Видео: kazclimbing

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