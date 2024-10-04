Казахстанец завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по скалолазанию

Один из лидеров команды Казахстана по спортивному скалолазанию Амир Маймуратов завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

4 октября состоялся финал в дисциплине "скорость".

Маймуратов за первое место бился против спортсмена из Китая Синьшаня Вана. Сильнее оказался соперник.

Третье место занял Киромал Катибин из Индонезии.