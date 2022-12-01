Казахстанец завоевал серебро на турнире по пара плаванию в Каире

Пара пловец из Казахстана Роман Агалаков стал серебряным призёром международного турнира в Каире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями.

В заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем Агалаков финишировал с результатом 1:02,46 секунды, уступив спортсмену из Японии. Третье место досталось пловцу из Узбекистана.

В открытом международном турнире по пара плаванию приняли участие спортсмены из Казахстана, Японии, Ирака, Узбекистана, Марокко, Индии и 35 спортивных клубов Египта.