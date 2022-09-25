Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Фото: olympic.kz

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов стал вторым на этапе Кубка мира в Париже, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Нариман завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне.

Место на пьедестале ему принес результат 14.450 балла. Первым стал ирландец Рис МакЛенаган с результатом 15.100. Третье место осталось за Шао Ю Яном из Тайбэя — 14.350.