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olympic.kz Сегодня, 22:04
23
Фото: olympic.kz

Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов стал вторым на этапе Кубка мира в Париже, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Нариман завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне.

Место на пьедестале ему принес результат 14.450 балла.  Первым стал ирландец Рис МакЛенаган с результатом 15.100.  Третье место осталось за Шао Ю Яном из Тайбэя — 14.350.

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#спорт
Журналист
Сегодня, 22:04
23
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