Лидер мужской команды Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков занял второе место на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен показал высокий результат в индивидуальном могуле. В финале казахстанец набрал 84,95 балла, что позволило ему завершить выступление с серебряной медалью.

Первым стал японец Икума Хоришима - 86,24. Француз Бенджамин Каве замкнул тройку лучших - 83,82.