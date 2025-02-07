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Казахстанец завоевал серебро этапа Кубка мира по фристайл-могулу

Спортсмен показал высокий результат.

Сегодня, 13:05
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
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Фото: olympic.kz

Лидер мужской команды Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков занял второе место на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен показал высокий результат в индивидуальном могуле. В финале казахстанец набрал 84,95 балла, что позволило ему завершить выступление с серебряной медалью.

Первым стал японец Икума Хоришима - 86,24. Француз Бенджамин Каве замкнул тройку лучших - 83,82.

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