Казахстанец завоевал "серебро" чемпионата мира по велоспорту на треке

Казахстанец Данияр Шаяхметов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Гонщик стартовал в дисциплине кейрин, уступив победителю в финале +0.026 секунды. Шаяхметов занял второе место.

Чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров проходит в Лояне (Китай). Турнир стартовал 21 августа и продлится до 25 августа.