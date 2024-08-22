Казахстанец завоевал "серебро" чемпионата мира по велоспорту на треке
Сегодня, 20:22
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Сегодня, 20:22Сегодня, 20:22
155Фото: olympic.kz
Казахстанец Данияр Шаяхметов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Гонщик стартовал в дисциплине кейрин, уступив победителю в финале +0.026 секунды. Шаяхметов занял второе место.
Чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров проходит в Лояне (Китай). Турнир стартовал 21 августа и продлится до 25 августа.