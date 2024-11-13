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Казахстанец завоевал медаль на турнире по настольному теннису в Италии

Сегодня, 11:46
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Казахстанец завоевал медаль на турнире по настольному теннису в Италии Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
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Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал бронзовым призером турнира WTT Youth Contender в Лияньно (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он занял третье место в возрастной категории до 17 лет.

Алан победил француза Томаса Лароша, испанцев Фонта Аниола, Франческа Карреру, чехов Мартина Ратажский, Мартина Вайгла.

В полуфинале казахстанец уступил Натану Пиларду (Франция) со счетом 2:3. 

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