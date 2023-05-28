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Сегодня, 03:01
183
183Фото: Sports.kz
Казахстанец завоевал медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Эмиль Ахмеджанов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В городе Варна, Болгария, проходят финальные соревнования первого этапа Кубка мира в рамках серии Challenge cup по спортивной гимнастике.
Эмиль Ахмеджанов набрал 13,800 балла в произвольной программе и завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира.
"Болгарский гимнаст набрал с 14,366 балла. Второе место занял венгерский спортсмен с результатом 14,833. Следует отметить, что это его первый успех среди взрослых. В соревнованиях принимают участие 150 спортсменов из 22 стран", — сообщили в Дирекции по развитию спорта.
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