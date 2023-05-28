Казахстанец завоевал медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Фото: Sports.kz

Эмиль Ахмеджанов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В городе Варна, Болгария, проходят финальные соревнования первого этапа Кубка мира в рамках серии Challenge cup по спортивной гимнастике.

Эмиль Ахмеджанов набрал 13,800 балла в произвольной программе и завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира.