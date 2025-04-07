В Айроло (Швейцария) завершился Кубок Европы по фристайл-акробатике, и казахстанский спортсмен Динмухаммед Райымкулов продемонстрировал выдающийся результат, передаёт BaigeNews.kz.

В первый день соревнований ему не хватило всего немного, чтобы занять первое место. В итоге, Райымкулов стал вторым, уступив только Максиму Кузнецову из Украины. Но уже на второй день спортсмен взял реванш. В решающем выступлении он набрал впечатляющие 96,58 балла и завоевал заветное "золото".

Этот успех стал ещё одним ярким достижением для фристайл-акробатики в Казахстане.

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