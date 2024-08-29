  • 29 Августа, 20:54
  • BAIGENEWS

Казахстанец завоевал "бронзу" на Кубке Азии по велотреку

Сегодня, 20:44
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: Минтуризма и спорта РК

В Таиланде стартовал Кубок Азии по велотреку. В первый день соревнований спортсмен сборной Казахстана Максим Хорошавин занял третье место, передаёт BaigeNews.kz.

В соревнованиях принимают участие 167 спортсменов из 10 стран. Казахстан представляют восемь спортсменов – Алишер Жумахан, Илья Карабутов, Андрей Чугай, Кирилл Курдиди, Рамазан Мухтар, Ризван Бейсенбаев, Виктор Голов, Максим Хорошавин.

Турнир продлится до 30 августа.

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