Казахстанец завоевал "бронзу" на Кубке Азии по велотреку

В Таиланде стартовал Кубок Азии по велотреку. В первый день соревнований спортсмен сборной Казахстана Максим Хорошавин занял третье место, передаёт BaigeNews.kz.

В соревнованиях принимают участие 167 спортсменов из 10 стран. Казахстан представляют восемь спортсменов – Алишер Жумахан, Илья Карабутов, Андрей Чугай, Кирилл Курдиди, Рамазан Мухтар, Ризван Бейсенбаев, Виктор Голов, Максим Хорошавин.

Турнир продлится до 30 августа.