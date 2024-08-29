Казахстанец завоевал "бронзу" на Кубке Азии по велотреку
Сегодня, 20:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:44Сегодня, 20:44
43Фото: Минтуризма и спорта РК
В Таиланде стартовал Кубок Азии по велотреку. В первый день соревнований спортсмен сборной Казахстана Максим Хорошавин занял третье место, передаёт BaigeNews.kz.
В соревнованиях принимают участие 167 спортсменов из 10 стран. Казахстан представляют восемь спортсменов – Алишер Жумахан, Илья Карабутов, Андрей Чугай, Кирилл Курдиди, Рамазан Мухтар, Ризван Бейсенбаев, Виктор Голов, Максим Хорошавин.
Турнир продлится до 30 августа.
Самое читаемое
- В Усть-Каменогорске водитель уснул за рулем и столкнулся с четырьмя автомобилями
- Девочка сгорела заживо: стали известны подробности трагедии в Актюбинской области
- Полицейские озвучили какие нарушения допускают самокатчики в Астане
- Собаку привязали к авто и протащили по дороге в Алматинской области
- Как в Венгрии возрождают древнейшие игры кочевников