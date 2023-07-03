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olympic.kz Вчера, 22:41
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Вчера, 22:41
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Фото: olympic.kz

Казахстанец завоевал "бронзу" на Кубке Азии по триатлону

Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев занял третье место на Кубке Азии в Седжоне (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он завоевал награду среди спортсменов категории "элита".

Первым на финише был японец Ясуматсу Аоба. Второе место досталось его же соотечественнику Сато Рено.

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Вчера, 22:41
948
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