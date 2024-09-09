Казахстанец завоевал бронзу на ЧМ по вольной борьбе
Сегодня, 00:05
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Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
71Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Камил Куруглиев (до 92 кг) стал третьим на чемпионате мира в Понтеведре (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Вольник на ЧМ дошёл до полуфинала, где уступил Мустафагаджи Малачдибирову из России.
В итоге казахстанский спортсмен бился за бронзовую медаль. Ему противостоял иранец Амирреза Далири. Куруглиев выиграл со счётом 8:5, тем самым став бронзовым призёром.
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