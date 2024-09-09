Казахстанец завоевал бронзу на ЧМ по вольной борьбе

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Камил Куруглиев (до 92 кг) стал третьим на чемпионате мира в Понтеведре (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Вольник на ЧМ дошёл до полуфинала, где уступил Мустафагаджи Малачдибирову из России.

В итоге казахстанский спортсмен бился за бронзовую медаль. Ему противостоял иранец Амирреза Далири. Куруглиев выиграл со счётом 8:5, тем самым став бронзовым призёром.