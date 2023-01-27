Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате мира по пара биатлону в Швеции

Фото: csp-parasport.kz

Казахстанец Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по пара биатлону в Швеции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Дистанцию 12,5 километра он завершил за 41:37,9 секунды.

В гонке спортсмен из США Арон Пайк занял первое место, покорив дистанцию за 41:26,8 секунды, на втором месте биатлонист из Германии Скот Минах, показавший время 41:32,9 секунды.

Ранее Хамитов взял "бронзу" на чемпионате мира по пара биатлону на дистанции 7,5 километра, а в спринте он завоевал золотую медаль.

Чемпионат мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция). В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира.