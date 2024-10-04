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Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по дзюдо

Сегодня, 17:45
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olympic.kz Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
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Фото: olympic.kz

Казахстанский дзюдоист Азат Кумисбай стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров в Душанбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он добился успеха в весовой категории до 81 килограмма. В схватке за медаль казахстанец оказался сильнее Сунатулло Мусоева из Таджикистана.

Ранее третье место на чемпионате мира занял Талгат Орынбасар (до 60 килограммов). 

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