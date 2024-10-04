Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Азат Кумисбай стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров в Душанбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он добился успеха в весовой категории до 81 килограмма. В схватке за медаль казахстанец оказался сильнее Сунатулло Мусоева из Таджикистана.

Ранее третье место на чемпионате мира занял Талгат Орынбасар (до 60 килограммов).