Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по дзюдо
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
140Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Азат Кумисбай стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров в Душанбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он добился успеха в весовой категории до 81 килограмма. В схватке за медаль казахстанец оказался сильнее Сунатулло Мусоева из Таджикистана.
Ранее третье место на чемпионате мира занял Талгат Орынбасар (до 60 килограммов).
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