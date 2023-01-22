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ЦСП-ПРЕСС Parasport Сегодня, 05:24
136
Сегодня, 05:24
136
Фото: ЦСП-ПРЕСС Parasport

Казахстанец завоевал "бронзу" чемпионата мира в пара биатлоне

Пара лыжник Ербол Хамитов завоевал "бронзу" на чемпионате мира, передаёт BaigeNews.kz.

"Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, завершив дистанцию 7,5 км за  25:07,3 секунд в пара биатлоне. В гонке канадский спортсмен Кэмерон Коллин занял первое место покорив дистанцию за 24:14,3 секунд, на втором месте оказался спортсмен из США Арон Пике показав время 24:54,4 секунд", - сообщили в ЦСП-ПРЕСС Parasport.

В составе сборной Казахстана выступают 7  спортсменов: Герлиц Александр, Хамитов Ербол, Петренко Денис, Усольцев Сергей, Березин Юрий, Зинов Денис и Алимов Нурлан.

Отметим, что чемпионат мира по пара лыжным гонкам  и пара биатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция).   В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до  29 января.

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#чемпионат мира #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:24
136
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