Казахстанский пловец стал бронзовым призёром чемпионата Азии

Представитель команды Казахстана по по плаванию на открытой воде Лев Черепанов стал бронзовым призером чемпионата Азии в Гонконге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанский спортсмен показал третий результат в плавании на 10 километров.

Добавим, что ЧА продлится до 10 ноября. Нашу страну на турнире представляют шесть человек.