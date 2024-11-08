Казахстанский пловец стал бронзовым призёром чемпионата Азии
Сегодня, 13:52
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Сегодня, 13:52Сегодня, 13:52
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Представитель команды Казахстана по по плаванию на открытой воде Лев Черепанов стал бронзовым призером чемпионата Азии в Гонконге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанский спортсмен показал третий результат в плавании на 10 километров.
Добавим, что ЧА продлится до 10 ноября. Нашу страну на турнире представляют шесть человек.