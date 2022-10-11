Казахстанец занял 1-ую строчку мирового рейтинга в батутной гимнастике

Фото: Казахстанская Федерация гимнастики

Данил Мусабаев стал лидером в мировом рейтинге гимнастов по индивидуальным прыжкам на батуте по сумме этапов Кубка мира, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Казахстанской Федерации гимнастики.

В федерации отметили, что это произошло впервые в истории батутной гимнастики Казахстана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Gymnastics🇰🇿 (@kazgymfederation)

Данил стал лидером в мировом рейтинге гимнастов по индивидуальным прыжкам на батуте, набрав 153 очка. На втором месте португалец Диого Абреу (144), на третьем Рюсей Нишиока (120) из Японии.