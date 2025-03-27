В Алматы прокуратура активно борется с должниками по алиментам, привлекая их к уголовной ответственности и защищая права несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz. Одним из ярких примеров является случай, когда должник с задолженностью в 1 741 757 тенге, несмотря на свои финансовые обязательства, выиграл в казино более 4 миллионов тенге. Вместо того чтобы погасить долг, он на протяжении трех месяцев уклонялся от уплаты алиментов. В результате, суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы.

Не менее интересный случай произошел с другим должником, который, имея задолженность в 3 099 255 тенге и официальную работу, также не выплачивал алименты. Суд вынес аналогичное решение, назначив ему год ограничения свободы.

Прокуратура города инициировала 14 досудебных расследований по фактам злостного уклонения от уплаты алиментов, из которых 11 уже завершены с обвинительными приговорами. Кроме того, выявлены нарушения со стороны руководителей и бухгалтеров организаций, которые не исполняли судебные постановления о взыскании алиментов. В результате 10 из них были привлечены к административной ответственности.

Прокуратура напоминает, что обязанность по содержанию детей лежит на родителях, и уклонение от уплаты алиментов может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.