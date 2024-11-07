Казахстанец задолжал по кредиту 16 млн тенге и остался без авто

В Туркестанской области на трассе республиканского значения “Шымкент - Самара” полицейским поступил сигнал на разыскиваемый автомобиль марки Haval, за которым числилась неоплаченная задолженность перед банком в размере более 16-ти миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Получив информацию, сотрудник батальона патрульной полиции остановил данный автомобиль. Как выяснилось, мужчина имел неоплаченную задолженность по кредиту.

"Поскольку последние девять месяцев он не оплачивал долг, в полицию поступило постановление от судебного исполнителя. Автомобиль водворили на штрафстоянку в Ордабасинском районе", - говорится в сообщении.

Полиция призывает жителей области своевременно погашать задолженность, а также напоминает, что за любое правонарушение предусмотрено привлечение к ответственности.