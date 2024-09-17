Казахстанец забил самый быстрый гол столетия на чемпионатах мира
Сегодня, 08:59
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Сегодня, 08:59Сегодня, 08:59
80Фото: sports.kz
Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала быстрый гол игрока сборной Казахстана Биржана Оразова в ворота Испании (1:1) в матче чемпионата мира-2024 по футзалу, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
"Гол Оразова, забитый всего через семь секунд [официально — через пять секунд — прим.], стал самым быстрым голом, зафиксированным на чемпионатах мира по футзалу ФИФА в этом столетии", — говорится на официальном сайте организации.
Следующим соперником сборной Казахстана на ЧМ-2024 станет команда Ливии — этот матч состоится в среду, 18 сентября. В заключительном матче группового этапа казахстанцы сыграют против сборной Новой Зеландии — эта игра состоится 21 сентября.
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