Казахстанец забил самый быстрый гол столетия на чемпионатах мира

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала быстрый гол игрока сборной Казахстана Биржана Оразова в ворота Испании (1:1) в матче чемпионата мира-2024 по футзалу, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

"Гол Оразова, забитый всего через семь секунд [официально — через пять секунд — прим.], стал самым быстрым голом, зафиксированным на чемпионатах мира по футзалу ФИФА в этом столетии", — говорится на официальном сайте организации.

Следующим соперником сборной Казахстана на ЧМ-2024 станет команда Ливии — этот матч состоится в среду, 18 сентября. В заключительном матче группового этапа казахстанцы сыграют против сборной Новой Зеландии — эта игра состоится 21 сентября.