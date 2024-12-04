Казахстанец за год пригнал из-за рубежа 793 авто
Также был факт, когда 34 человека завезли более ста автомобилей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанец за год пригнал из-за рубежа 793 легковых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Таким фактом поделился министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, комментируя новые правила ввоза машин в страну.
"В 2023 году у нас были случаи, когда один человек ввёз 793 автомобиля. 34 человека завезли более ста автомобилей. То есть по всем признакам они занимаются предпринимательской деятельностью", – сказал министр.
Напомним, в Казахстане с 1 декабря 2024 года изменился порядок ввоза транспортных средств юрлицами. Иномарки, которые сошли с конвейера меньше трёх лет назад, ввозить в Казахстан разрешено только юридическим лицам. Нововведение, объяснил министр, нужно для того, чтобы люди не превращали частный ввоз легковых авто в теневой бизнес. А если кто-то хочет таким образом зарабатывать, ему необходимо зарегистрировать фирму и платить соответствующие сборы и налоги. При этом для тех, кто решит пригнать машину для личного пользования, правила не изменились.
По официальным данным, за 10 месяцев 2024 года оформлено 143 тысячи ввезённых в Казахстан транспортных средств, по которым уплачено 291,4 млрд тенге таможенных пошлин и налогов. 80% из них – легковые авто.
Самое читаемое
- Убийство парня в день свадьбы: аким Акмолинской области озвучил новые подробности
- 69-летняя женщина пыталась выброситься из окна в Усть-Каменогорске
- Мужчину забили до смерти в Улытауской области
- Стало известно имя первого обладателя Neo Nomad Visa
- Президент поздравил музыкальную школу имени Ахмета Жубанова с 60-летием