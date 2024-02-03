Казахстанец за 12 секунд отправил в нокаут боксёра из Грузии

Казахстанский боксёр Аскат Жантурсынов выступил на вечере профессионального бокса в азербайджанском Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он сразился с грузином Мугавилом Мусаевым. Этот поединок прошёл в супертяжёлом весе и был рассчитан на шесть раундов, однако закончился уже в самом начале первого: Жантурсынов быстро отправил своего оппонента на канвас и закончил бой.

Таким образом, Аскат Жантурсынов одержал седьмую победу в профессиональной карьере, а Мугавил Мусаев потерпел второе поражение на профи-ринге. Свой предыдущий бой Жантурсынов провел в апреле прошлого года: казахстанец нокаутировал во втором раунде турецкого боксера Сердара Сирина