Казахстанский боксёр Дильшат Нурым произвёл яркое впечатление на дебютном поединке в международной лиге Bare Knuckle FC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Meta-ratings.kz.

В своем первом бою в этой организации Дильшат встретился с российским бойцом Шамилем Джахбаровым, выступающим в полулегком весе. Поединок завершился быстрым нокаутом: Нурым отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.

Отметим, что помимо участия в Bare Knuckle FC, Дильшат Нурым продолжает карьеру в профессиональном боксе. На его счету 9 побед и 1 поражение, при этом 6 боев он завершил досрочно.

С мая 2024 года совладельцем лиги Bare Knuckle FC стал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.