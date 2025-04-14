Казахстанец взял золото на престижном турнире по настольному теннису во Франции
Спортсмен продемонстрировав безупречную технику и железную выдержку.
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Казахстанский теннисист Алан Курмангалиев одержал блестящую победу на международном турнире WTT Youth Star Contender Metz, проходившем в городе Мец, Франция. В возрастной категории до 19 лет он завоевал золотую медаль, продемонстрировав безупречную технику и железную выдержку.
Путь к финалу был непростым, но Алан справился с задачей на высшем уровне, уверенно обыграв соперников из разных уголков мира. В Меце Курмангалиев победил Коннора Грина (Англия) 3:0, Энрике Риоса (Пуэрто-Рико) 3:0, Ма Ёнмина (Корея) 3:1, Флавио Мурье (Франция) 3:2, Ли Сынсу (Корея) 3:1, Юлиана Чириту (Румыния) 3:1, Ян Хао-Джена (Тайбэй) 3:1.
Такое уверенное выступление не только принесло Алану золото, но и укрепило позиции Казахстана на мировой арене юниорского настольного тенниса.
Ранее мы сообщали, что Милад Карими завоевал золото на этапе Кубка мира в Хорватии.
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