Казахстанский теннисист Алан Курмангалиев одержал блестящую победу на международном турнире WTT Youth Star Contender Metz, проходившем в городе Мец, Франция. В возрастной категории до 19 лет он завоевал золотую медаль, продемонстрировав безупречную технику и железную выдержку.

Путь к финалу был непростым, но Алан справился с задачей на высшем уровне, уверенно обыграв соперников из разных уголков мира. В Меце Курмангалиев победил Коннора Грина (Англия) 3:0, Энрике Риоса (Пуэрто-Рико) 3:0, Ма Ёнмина (Корея) 3:1, Флавио Мурье (Франция) 3:2, Ли Сынсу (Корея) 3:1, Юлиана Чириту (Румыния) 3:1, Ян Хао-Джена (Тайбэй) 3:1.

Такое уверенное выступление не только принесло Алану золото, но и укрепило позиции Казахстана на мировой арене юниорского настольного тенниса.

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