Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров стал победителем чемпионата Азии в Пхитсанулоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Казахстанцу не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Вторым на финише был Дмитрий Груздев, также выступающий за сборную Казахстана. Замкнул тройку лучших Чун Кай Фэнь из Тайваня.