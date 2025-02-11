  • 11 Февраля, 19:15
  • BAIGENEWS

Казахстанец взял "золото" на чемпионате Азии по велоспорту

Ему не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Сегодня, 18:43
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43
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Фото: НОК РК

Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров стал победителем чемпионата Азии в Пхитсанулоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Казахстанцу не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. 

Вторым на финише был Дмитрий Груздев, также выступающий за сборную Казахстана. Замкнул тройку лучших Чун Кай Фэнь из Тайваня. 

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