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olympic.kz Сегодня, 16:49
106
Сегодня, 16:49
106
Фото: olympic.kz

Казахстанец взял "серебро" этапа Кубка мира по фристайлу-могул в Алматы

Павел Колмаков стал вторым на этапе Кубка мира по фристайлу-могул. Соревнования проходят на Шымбулаке в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале спортсмен набрал 78,72 балла. Результата хватило, чтобы завершить выступление на втором месте.

Первым стал канадец Микаэль Кингсбери - 85,67. Третья срока за Мэттом Грэмом из Австралии - 78,42.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:49
106
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