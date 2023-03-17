Казахстанец взял "серебро" этапа Кубка мира по фристайлу-могул в Алматы

Фото: olympic.kz

Павел Колмаков стал вторым на этапе Кубка мира по фристайлу-могул. Соревнования проходят на Шымбулаке в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале спортсмен набрал 78,72 балла. Результата хватило, чтобы завершить выступление на втором месте.

Первым стал канадец Микаэль Кингсбери - 85,67. Третья срока за Мэттом Грэмом из Австралии - 78,42.