Казахстанец взял серебро этапа Кубка Европы по фристайлу-акробатике
Турнир объединил лучших представителей фристайла из восьми стран
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В швейцарском городе Айроло завершился этап Кубка Европы по фристайлу-акробатике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Казахстанский спортсмен Динмухаммед Раимкулов стал обладателем серебряной медали. Представитель национальной сборной Казахстана продемонстрировал высокий уровень подготовки и завершил выступление с результатом 86.58 очков.
На первом месте оказался Максим Кузнецов из Украины, набравший 93.06 очков, а третью позицию занял швейцарский спортсмен Эндрин Лабер с результатом 79.75 очков.
Турнир объединил лучших представителей фристайла из восьми стран, подтвердив статус одного из престижных соревнований в Европе. Выступление казахстанского спортсмена стало значимым достижением на международной арене.
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