  • 25 Марта, 16:09
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Казахстанец вышел в полуфинал чемпионата Азии по греко-римской борьбе

Соревнования проходят в Иордании.

Сегодня, 15:36
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Фото: olympic.kz

В Аммане стартовал чемпионат Азии по борьбе. Первыми на турнире выступают представители греко-римского стиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец Султан Асетулы, выступающий в весе до 63 килограммов, вышел в полуфинал соревнований. 

В 1/4 финала он уверенно одержал победу в схватке против Доолотбека Чойбекова. 

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