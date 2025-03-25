Казахстанец вышел в полуфинал чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Соревнования проходят в Иордании.
Сегодня, 15:36
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Сегодня, 15:36Сегодня, 15:36
96Фото: olympic.kz
В Аммане стартовал чемпионат Азии по борьбе. Первыми на турнире выступают представители греко-римского стиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Казахстанец Султан Асетулы, выступающий в весе до 63 килограммов, вышел в полуфинал соревнований.
В 1/4 финала он уверенно одержал победу в схватке против Доолотбека Чойбекова.
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