В Аммане стартовал чемпионат Азии по борьбе. Первыми на турнире выступают представители греко-римского стиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец Султан Асетулы, выступающий в весе до 63 килограммов, вышел в полуфинал соревнований.

В 1/4 финала он уверенно одержал победу в схватке против Доолотбека Чойбекова.