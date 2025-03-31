Дмитрий Попко (245 АТР) стал чемпионом турнира серии ATP Challenger 125 в мексиканском городе Морелия, передаёт BaigeNews.kz.



В финале Дмитрий одолел первого сеянного турнира, финалиста ATP 250 Astana Open 2021, австралийца Джеймса Дакворта (95 ATP) со счётом 1:6, 6:2, 6:4.



На корте теннисисты провели 1 час и 47 минут. За это время Попко сделал восемь подач навылет и реализовал три брейк-поинта из шести.



28-летний казахстанец выиграл первый "Челленджер" в сезоне и второй в карьере. Он заработал 125 рейтинговых очков, 28,400 долларов США призовых и в обновленном рейтинге АТР поднимется на 175-е место.

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