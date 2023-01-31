Казахстанец выиграл теннисный турнир в Словакии

Зангар Нурланулы выиграл теннисный турнир в Словакии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 14-летний спортсмен отличился в серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет в городе Трнаве.

В финале он одержал волевую победу над местным теннисистом Даниэлем Балашеком – 6:4, 3:6, 6:2.

Для юного казахстанца это дебютный титул ITF в одиночном разряде.

В прошлом году Зангар Нурланулы закончил сезон в десятке сильнейших рейтинга Tennis Europe и долгое время лидировал в чемпионской гонке. С декабря 2022 года теннисист перешёл в более взрослую возрастную категорию и теперь выступает на турнирах ITF Juniors.