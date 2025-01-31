Казахстанец выиграл суд против госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, 22-летний житель Уральска решил изменить написание своего имени с "Султан" на "Сұлтан" в соответствии с казахским алфавитом, а также взять фамилию приёмного отца – Мұратұлы. Этот человек фактически воспитал истца, но скончался до его совершеннолетия.

"Молодой человек пояснил, что никогда не знал своего биологического отца, а его мать была лишена родительских прав. Госкорпорация "Правительство для граждан" отказала в удовлетворении заявления, сославшись на то, что приёмный отец воспитывал истца всего шесть месяцев, что было признано недостаточным сроком. Отказ в изменении буквы имени ("Султан" на "Сұлтан") при этом никак не был обоснован", – сообщили в Верховном суде.

Не согласившись с решением госоргана, молодой человек обратился в суд. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск истца, признав отказ госоргана незаконным.

"Апелляция указала на норму статьи 257 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", согласно которой заявитель имеет право носить фамилию и/или отчество лица, фактически воспитавшего его. Закон не устанавливает минимального срока, необходимого для подтверждения факта воспитания ребёнка. В данном случае приёмный отец скончался, когда истец был в малолетнем возрасте, что не может служить препятствием для изменения фамилии. Что касается имени, суд отметил отсутствие законных оснований для отказа в замене буквы, поэтому требования истца признаны правомерными", – рассказали в Верховном суде.

Решение апелляционного суда не было обжаловано и вступило в законную силу.