Казахстанец выиграл медаль Гран-при Китая по фигурному катанию
Сегодня, 20:18
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Сегодня, 20:18Сегодня, 20:18
119Фото: olympic.kz
В китайском Чунцине прошел этап Гран-при по фигурному катанию. В мужском одиночном катании казахстанец Михаил Шайдоров стал третьим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
В сумме Михаил набрал 264.46 балла. Таким образом, 19-летний Шайдоров обновил свой лучший личный рекорд.
Первое место занял представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (298.38), серебряную медаль оформил японец Шома Уно (279.98).