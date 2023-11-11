Казахстанец выиграл медаль Гран-при Китая по фигурному катанию

В китайском Чунцине прошел этап Гран-при по фигурному катанию. В мужском одиночном катании казахстанец Михаил Шайдоров стал третьим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

В сумме Михаил набрал 264.46 балла. Таким образом, 19-летний Шайдоров обновил свой лучший личный рекорд.

Первое место занял представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (298.38), серебряную медаль оформил японец Шома Уно (279.98).