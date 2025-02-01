Казахстанский боксёр Руслан Мадиев стал хедлайнером вечера бокса в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Мадиев провел титульный бой с филиппинцем Али Канегой. На кону стоял вакантный титул чемпиона WBA Asia в полусреднем весе. Бой был рассчитан на десять раундов и закончился победой казахстанца единогласным решением судей, при этом в первом раунде он побывал в нокдауне.

Таким образом, Руслан Мадиев одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере, а Али Канега потерпел второе поражение в профи. Добавим, что в прошлом году Мадиев провел лишь один поединок: в сентябре он победил единогласным решением судей россиянина Тиграна Согояна.