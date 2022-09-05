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  • Казахстанец впервые в истории завоевал медаль чемпионата Азии по настольному теннису
olympic.kz Сегодня, 15:46
153
Фото: olympic.kz

Казахстанец впервые в истории завоевал медаль чемпионата Азии по настольному теннису

Алан Курмангалиев стал первым казахстанцем, которому удалось завоевать медаль чемпионата Азии по настольному теннису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На первенстве среди юниоров и кадетов в Лаосе карагандинец взял "бронзу". 

Алан победил Сангуанвонга Ксайпасеута (Лаос), Аукадеччайкула Ситтиполя (Таиланд), Прадхивадхи Бхаянкарама Абхинандха (Индия).

В полуфинале он уступил японцу Такуми Танимото. 

Алану Курмангалиеву 15 лет. Он самый юный мастер спорта в казахстанском настольном теннисе, победитель ITTF Asia Hopes Week, серебряный призёр ITTF World Hopes Week.

В 2019 году Международная федерация настольного тенниса (ITTF) признала его лучшим юным теннисистом мира.

В 2021-м Алан стал чемпионом РК.

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#спорт #теннис #чемпионат Азии
Сегодня, 15:46
153
Журналист

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