Казахстанец впервые в истории завоевал медаль чемпионата Азии по настольному теннису

Фото: olympic.kz

Алан Курмангалиев стал первым казахстанцем, которому удалось завоевать медаль чемпионата Азии по настольному теннису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На первенстве среди юниоров и кадетов в Лаосе карагандинец взял "бронзу".

Алан победил Сангуанвонга Ксайпасеута (Лаос), Аукадеччайкула Ситтиполя (Таиланд), Прадхивадхи Бхаянкарама Абхинандха (Индия).

В полуфинале он уступил японцу Такуми Танимото.

Алану Курмангалиеву 15 лет. Он самый юный мастер спорта в казахстанском настольном теннисе, победитель ITTF Asia Hopes Week, серебряный призёр ITTF World Hopes Week.

В 2019 году Международная федерация настольного тенниса (ITTF) признала его лучшим юным теннисистом мира.

В 2021-м Алан стал чемпионом РК.