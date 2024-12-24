Азиатский Союз настольного тенниса (ATTU) уведомил Казахстанскую федерацию о том, что Тимур Ходжаев (Караганда) стал членом технического и судейского комитета ATTU, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Это свидетельствует о признании самой высокой квалификации нашего арбитра.

В число основных функций комитета входят:

отбор кандидатур судей для обслуживания Кубка Азии, чемпионата Азии, турниров и соревнований, проводимых ATTU;

организация подготовки и повышения квалификации судей;

подготовка инструкторов для осуществления работы с судьями в Азии;

проведение судейских семинаров, осуществление методической и учебно-консультационной работы.

Тимур Ходжаев - единственный в стране международный арбитр категории Blue Badge, что даёт право судить встречи на решающих стадиях чемпионатов мира, Азии, Европы, Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко помог команде Азии по настольному теннису победить сборную мира.