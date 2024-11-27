Казахстанец Виктор Друзин номинирован на звание "Спортсмен года" по версии World Aquatics

Представитель команды Казахстана по артистическому плаванию Виктор Друзин попал в список номинантов на звание "Спортсмен года" по версии Международной федерации World Aquatics, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Также на это звание претендуют итальянец Джорджио Минисини, американец Кеннет Гауде, испанец Деннис Гонсалеси и колумбиец Густаво Санчес.

"Оставить свой голос за одного из номинантов можно на странице World Aquatics в Instagram, поставив лайк в Stories (1 лайк =1 голос). Также при выборе победителя будут учитываться мнения Комитета по выдвижению кандидатур данной спортивной организации", - сообщает портал.

Отметим, что Друзин успешно провел сезон, завоевав несколько наград на этапах Кубка мира, в числе которых "золото" в Канаде.