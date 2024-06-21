Казахстанец вернул автосалону машину и отсудил компенсацию

Житель Уральска вернул автосалону купленную машину и отсудил моральную компенсацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



В пресс-службе суда №2 Уральска сообщили, что к ним обратился мужчина, он попросил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать сумму неустойки и морального вреда с ТОО "Eurasia Motor Uralsk".

По словам мужчины, в ноябре 2022 года он купил у них машину Exeed LX за 17,2 миллиона тенге. На момент покупки авто никаких видимых дефектов не было, но после эксплуатации появились неисправности коробки передач. Тогда хозяин машины обратился в сервисный центр и проблему устранили. Но через несколько дней при плановой замене масла ответчик заметил скрытый дефект в автоматической коробке передач.

"При первоначальном обращении в сервисный центр истцу ненадлежащим образом оказаны услуги, диагностика автомашины не произведена, дефект в технически сложной детали автомобиля, а именно в АКПП, ответчик не выявил. В связи с чем истец направил ответчику заявление о расторжении договора и возврате суммы. В ходе разбирательства суд установил, что неисполнение договора в оговорённые сроки ответчиком повлекло для истца потерю денежных средств", – сообщили в суде.

Суд иск удовлетворил частично. Договор купли-продажи расторгнут. С ТОО "Eurasia Motor Uralsk" в пользу истца взыскано 17,2 миллиона тенге, неустойка в 193 тысячи тенге и моральная компенсация в 100 тысяч тенге. Во взыскании морального вреда в размере 900 тысяч тенге отказано.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.