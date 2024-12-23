Представитель сборной Казахстана по тяжёлой атлетике Акжол Курманбек завоевал золотую медаль на чемпионате Азии среди юношей в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Ему не было равных в весовой категории до 73 килограммов.

В сумме двоеборья Акжол поднял 316 (141+175) килограммов. В "толчке" и сумме казахстанец установил рекорды мира.

Второе место занял Бобурмирзо Ёкубов (Узбекистан) - 300 (136+164) килограммов. Замкнул тройку Дидарбек Джумабаев (Туркменистан) - 298 (127+171) килограммов.