Казахстанец установил два рекорда и выиграл чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
Ему не было равных в весовой категории до 73 килограммов.
Сегодня, 19:44
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Сегодня, 19:44Сегодня, 19:44
85Фото: olympic.kz
Представитель сборной Казахстана по тяжёлой атлетике Акжол Курманбек завоевал золотую медаль на чемпионате Азии среди юношей в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Ему не было равных в весовой категории до 73 килограммов.
В сумме двоеборья Акжол поднял 316 (141+175) килограммов. В "толчке" и сумме казахстанец установил рекорды мира.
Второе место занял Бобурмирзо Ёкубов (Узбекистан) - 300 (136+164) килограммов. Замкнул тройку Дидарбек Джумабаев (Туркменистан) - 298 (127+171) килограммов.
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