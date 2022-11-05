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Сегодня, 14:31
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Казахстанец упустил бронзу на турнире по дзюдо в Баку
Гусман Кыргызбаев уступил испанцу Давиду Торне.
В Баку стартовал турнир по дзюдо серии Grand Slam. В первый день казахстанец Гусман Кыргызбаев не смог завоевать бронзовую медаль, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.
В категории до 66 килограммов он дошел до схватки за третье место, однако подняться на пьедестал он не смог. Гусман уступил испанцу Давиду Торне.
Первый день турнира Казахстан завершил без завоеванных наград.
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