В Турции погиб гражданин Казахстана Самат Иманбеков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hürriyet.

Как пишет турецкое издание, Самат Иманбеков пришел в парикмахерскую, где он всегда брился, и пригласил работавших там друзей пообедать. Трое мужчин пошли в ресторан. Во время трапезы они употребляли алгкоголь. Позже казахстанец приобрёл на вынос бутылку алкогольного напитка и ушел домой.

На следующий день Самат снова зашел в парикмахерскую с бутылкой спиртного и там же начал пить принесенный с собой напиток.

"Через некоторое время Иманбеков сказал, что хочет спать и уснул. После друзья попытались разбудить его, но поняли, что он не дышит. Тогда работники парикмахерской сообщили об этом в медицинскую службу и полицию. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть казахстанца, - говорится в публикации.

Как сообщается, владелец ресторана, в котором Самат Иманбеков купил предположительно поддельное спиртное, был доставлен в полицейский участок для дачи показаний.