В мэрии Сеула состоялась торжественная церемония вручения звания "Почётный житель города". В этом году этой высокой награды удостоен гражданин Казахстана – сотрудник посольства РК в Корее Руслан Кайрамбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

С момента учреждения звания в 1958 году им награждены 933 человека из 100 стран мира. Оно присуждается иностранным гражданам за значительный вклад в развитие Сеула. В этом году его получили 16 лауреатов, внёсших вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие города.

Первый заместитель мэра Сеула Ким Санг Хан отметил выдающиеся достижения награждённых и поблагодарил их за плодотворную работу, подчеркнув важность сближения народов и культур.

Руслан Кайрамбаев получил признание за свой героический поступок, совершённый в декабре прошлого года. Он потушил горящий автомобиль, который выезжал из подземной парковки, ещё до прибытия пожарных. Благодаря его решительным действиям удалось предотвратить распространение огня и избежать человеческих жертв.

Казахский дипломат поблагодарил мэрию Сеула за оказанную честь и подчеркнул, что не считает свой поступок героическим.