Казахстанец удостоен звания "Почётный житель Сеула"
Он получил признание за героический поступок.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В мэрии Сеула состоялась торжественная церемония вручения звания "Почётный житель города". В этом году этой высокой награды удостоен гражданин Казахстана – сотрудник посольства РК в Корее Руслан Кайрамбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.
С момента учреждения звания в 1958 году им награждены 933 человека из 100 стран мира. Оно присуждается иностранным гражданам за значительный вклад в развитие Сеула. В этом году его получили 16 лауреатов, внёсших вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие города.
Первый заместитель мэра Сеула Ким Санг Хан отметил выдающиеся достижения награждённых и поблагодарил их за плодотворную работу, подчеркнув важность сближения народов и культур.
Руслан Кайрамбаев получил признание за свой героический поступок, совершённый в декабре прошлого года. Он потушил горящий автомобиль, который выезжал из подземной парковки, ещё до прибытия пожарных. Благодаря его решительным действиям удалось предотвратить распространение огня и избежать человеческих жертв.
Казахский дипломат поблагодарил мэрию Сеула за оказанную честь и подчеркнул, что не считает свой поступок героическим.
"Каждый на моём месте сделал бы то же самое", - сказал он и выразил надежду, что его пример будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Кореей.
Самое читаемое
- "Продававшего" авто из Кореи афериста экстрадировали из России
- Не как в Турции, но лучше чем на Алаколе: новый курорт появится на озере Балхаш
- Число жертв после столкновения поездов в России увеличилось
- Женщину насмерть прибило входной дверью в метро
- Давид Лория отказался участвовать в выборах президента КФФ