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Казахстанец ударил мужчину в торговом центре и попал под суд

Он признан виновным в хулиганстве.

Сегодня, 06:04
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:04
Сегодня, 06:04
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Житель Жамбылской области в торговом центре ударил по лицу работающего там мужчину, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимый Н. подошёл в торговом центре к ранее незнакомому гражданину С., который находился на рабочем месте. Под предлогом того, что С. оскорбил его сноху, несколько раз ладонью руки ударил потерпевшего в область лица, после чего скрылся с места преступления", – сообщает Мойынкумский районный суд.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Он признан виновным в хулиганстве, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Приговор вступил в законную силу.

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