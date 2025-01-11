Житель Жамбылской области в торговом центре ударил по лицу работающего там мужчину, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимый Н. подошёл в торговом центре к ранее незнакомому гражданину С., который находился на рабочем месте. Под предлогом того, что С. оскорбил его сноху, несколько раз ладонью руки ударил потерпевшего в область лица, после чего скрылся с места преступления", – сообщает Мойынкумский районный суд.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Он признан виновным в хулиганстве, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Приговор вступил в законную силу.