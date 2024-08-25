Казахстанец сыграл кюй "Адай" на вершине Эльбруса
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Уроженец Акмолинской области 26-летний Алибек Қайырбек, ныне работающий в Астане, совершил восхождение на вершину Эльбруса, где сыграл кюй "Адай" Курмангазы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
В Казнете уже появился ролик, на котором казахстанец исполняет кюй Курмангазы "Адай" на вершине Эльбруса.
По словам отца исполнителя Амангельды Кайрбекова, Алибек — старший из шестерых детей. Ему 26 лет. Он вырос в Кокшетау, учился в областном центре — в СШ № 19.
"После 9 класса поступил в музыкальный колледж при национальном университет искусства города Астаны на отделении домбры. Далее поступил в КАЗНУИ "Шабыт". Закончил его и сейчас работает домбристом в музыкальном театре им. Куанышбаева в оркестре народных инструментов", — рассказал отец.
Амангельды Кайрбеков отмечает, что, задавшись целью покорить Эльбрус, его сын Алибек за полгода до восхождения начал интенсивные тренировки, в том числе и много бегал.
"Он взял отпуск. Записался в группу альпинистов и вместе с ними совершил восхождение. Поднялся на 5642 м! С собой повез домбру и флаг Казахстана. И на вершине Эльбруса сыграл кюй "Адай". Все родственники, родные, друзья и коллеги восхищаются его упорством. Мы с самого начала верили, что у него все получится!" — добавил Амангельды Кайрбеков.
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